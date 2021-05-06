Eskişehir'de fuhuş operasyonu! 8 kadına zorla fuhuş yaptıran 3 şüpheli kamerada
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Eskişehir'de insan ticaretinin yanı sıra 8 kadına zorla fuhuş yaptığı öne sürülen 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 8 kadına zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Kimlikleri tespit edilen 3 şüpheliyi takibe alan polis ekipleri savcılık talimatıyla operasyon düzenledi. Şüpheliler, S.A.S, M.K. ile M.T. yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüphelilerin zorla fuhuş yaptırdığı öne sürülen 8 kadın ile 25 kişinin ifadelerine başvuruldu. Şüpheliler, 'insan ticareti, fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini' suçlarıyla ilgili ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.