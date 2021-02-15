SON DAKİKA: Meteoroloji'den İstanbul için kar yağışı ve fırtına uyarısı geldi! İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?

İstanbul'a kuvvetli kar yağışına ve fırtınaya teslim olacak! Günlerdir beklenen kar yağışı, İstanbul genelinde etkisini sürdürüyor. Şehir adeta beyaza bürünürken Meteoroloji'den son dakika uyarıları art arda geliyor. Önümüzdeki beş güne ilişkin hava durumu tahmin haritasını yayınlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi sorusuna yanıt verdi. Meteoroloji, İstanbul'da kar yağışının bir süre daha devam edeceğini bildirirken perşembe ve cuma günü kent genelinde sulu kar yağışı beklendiğini ifade etti. Meteoroloji'nin hava durumu raporunda, cumartesi günü için İstanbul'da parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

HAVA DURUMU RAPORU: İSTANBUL İÇİN FLAŞ UYARILAR!

MGM, İstanbul'da kar yağışının yanı sıra kuvvetli fırtına beklendiğini de son dakika olarak kamuoyuna duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı uyarı açıklamasında, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara Bölgesinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli yer yer kuvvetli fırtına (60-80 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor" denildi.