Dünyada ilk ve tek Türkiye'de üredtildi! Mikrokürecik aşısında geri sayım

Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nesrin Özören ile ekibinin TÜBİTAK ve Sanayi Bakanlığı'nın desteğiyle 10 aydır gece gündüz üzerinde çalıştıkları Kovid-19 aşısında, dünyada ilk olan bu teknoloji kullanılacak.
ASC protein mikroküreciklerine dayalı platform aşı teknolojisine göre, koronavirüs yüzey proteini taşıyan ASC zerrecikleri aşıyla vücuda verilecek ve akyuvar hücreleri tarafından algılanarak, bağışıklık sistemini harekete geçirecek.
MÜCADELEDE ÇIĞIR AÇACAK
Üzerinde çalıştıkları aşının Kovid-19'la mücadelede çığır açacağını belirten Özören, şunları söyledi: "Yeni teknoloji ile yaptığımız aşının tasarımını tamamladık, mikrokürecik üretiyoruz.
Koronanın taç proteininin bir parçasını bu zerreciklere yüklüyoruz ve saflaştırma deneylerini yaptık. Mikrokürecik protein platformu olduğu için aşının uygulama yelpazesi daha geniş.
Şimdi, burun içi ya da ağızdan uygulamayı da test edeceğiz hayvanlarda.Bunların hangisinde en iyi sonucu alırsak diğer aşamalara geçeceğiz."
Hayvan deneylerinde her şeyden emin olduktan sonra insanlar üzerinde denenecek Faz çalışma dosyası hazırlanacağını kaydeden Özören, "Öncü çalışmalarını yapıyoruz hâlâ, ama iyi gidiyor.
Daha sonra aşı uygulama yoluna karar verdiğimizde bu protokolü Faz 1 dosyasına işleyeceğiz. Ardından da insan deneylerinin yapılacağı Faz 1 merkezi ile yani hekimler ve farmakologlarla birlikte ortak çalışma protokolümüz olacak" dedi.
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"Her şey yolunda giderse insanda ilk uygulamaları yaz başı yapmayı düşünüyoruz" diye konuşan Özören, geliştirdikleri aşının mutasyonlara da adapte edilebileceğini söyledi.