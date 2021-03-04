Son dakika: TEM'de otomobil yangını! Trafik çift taraflı durduruldu

Alınan bilgiye göre, Üsküdar yönünde seyir halindeki Tahir Hatan'ın kullandığı 34 KTJ 22 plakalı otomobil, Çamlıca gişeleri Dudullu kavşağı yakınında motorundan dumanlar çıkması üzerine emniyet şeridinde durdu.

SON DAKİKA: İstanbul Ümraniye'de park halindeki otomobil alev alev yandı | Video

Otomobili alevler sararken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi. Araç yangını nedeniyle TEM Otoyolu Çamlıca gişeler civarında hem Ankara hem İstanbul yönünde trafik yoğunluğu oluştu.