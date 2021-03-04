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Giriş Tarihi: 4.3.2021 11:30 Son Güncelleme: 14.6.2021 14:38

: 'de otomobil yangını! Trafik çift taraflı durduruldu

DHA
Son dakika: TEM'de otomobil yangını! Trafik çift taraflı durduruldu

bilgisine göre Otoyolu Ümraniye mevkiinde otomobil yangını nedeniyle otoyoldaki trafik çift taraflı olarak durduruldu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Otoyolu'nda otomobilde çıkan yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Üsküdar yönünde seyir halindeki Tahir Hatan'ın kullandığı 34 KTJ 22 plakalı otomobil, Çamlıca gişeleri Dudullu kavşağı yakınında motorundan dumanlar çıkması üzerine emniyet şeridinde durdu.

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Otomobili alevler sararken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi. Araç yangını nedeniyle TEM Otoyolu Çamlıca gişeler civarında hem Ankara hem İstanbul yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

Yanan aracın yoldan kaldırılmasının ardında trafik normale döndü.

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Son dakika: TEM'de otomobil yangını! Trafik çift taraflı durduruldu
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