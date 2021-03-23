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Haberler Yaşam Haberleri Altın fiyatlarından son dakika 23 Mart hareketliliği! Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 23.3.2021 16:36

Altın fiyatlarından 23 Mart hareketliliği! Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarından son dakika 23 Mart hareketliliği! Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Serbest piyasalardan gelen gelişmeleri gün içerisinde binlerce kişinin gündeminde yerini almaya devam ediyor. Bilindiği üzere bu hafta başından itibaren altın fiyatları üzerinde ani çıkışlar yaşanmıştı. Piyasalarda yaşanan hareketlilikle beraber binlerce vatandaş yatırımlarını değerlendirmek üzere kuyumcuların yolunu tuttu. Bu kapsamda gelen anlık verilere göre; altının gram fiyatı 439 TL, çeyrek fiyatı ise 712 TL’den işlem görüyor. Bu noktada binlerce kişi “23 Mart 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, kaç TL?” sorusuna güncel yanıtı araştırıyor. İşte son dakika gelişmeleri ve canlı rakamlar…

Son dakika altın fiyatları gelişmeleri… Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlar gün içerisinde binlerce kişi tarafından takip edilmeye devam ediyor. Hafta başında uzun süreli durgunluğunu bozan sarı metal yaşadığı yükselişle beraber yatırımcılarının yüzünü güldürmüştü. Bu noktada "23 Mart 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları bugün de birçok kişi tarafından araştırma konusu haline geldi. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri…

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (23 MART 2021)

Altın fiyatları bugün de yukarı yönlü hareketini sürdürdü. Haftanın ikinci işlem gününde serbest piyasalardan gelen rakamlara göre; altının gram fiyatı 439 TL, çeyrek fiyatı ise 712 TL'den işlem görüyor. Bu noktada büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar fark etmeksizin canlı ve güncel rakamlara A Para ekranından ulaşabilirsiniz…

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 389,61

Satış: 418,68

TAM ALTIN

Alış: 2.791,44

Satış: 2.848,44

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN

Alış: 2.844,00

Satış: 2.965,00

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 2.892,00

Satış: 2.935,00

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ONS

Alış: 1.734,16 $

Satış: 1.734,52 $

YARIM ALTIN

Alış: 1.381,00

Satış: 1.443,00

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ÇEYREK ALTIN

Alış: 704,00

Satış: 721,00

GRAM ALTIN

Alış: 435,69

Satış: 435,77

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Altın fiyatlarından son dakika 23 Mart hareketliliği! Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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