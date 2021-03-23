Altın fiyatlarından son dakika 23 Mart hareketliliği! Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika altın fiyatları gelişmeleri… Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlar gün içerisinde binlerce kişi tarafından takip edilmeye devam ediyor. Hafta başında uzun süreli durgunluğunu bozan sarı metal yaşadığı yükselişle beraber yatırımcılarının yüzünü güldürmüştü. Bu noktada "23 Mart 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları bugün de birçok kişi tarafından araştırma konusu haline geldi. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri…

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (23 MART 2021)

Altın fiyatları bugün de yukarı yönlü hareketini sürdürdü. Haftanın ikinci işlem gününde serbest piyasalardan gelen rakamlara göre; altının gram fiyatı 439 TL, çeyrek fiyatı ise 712 TL'den işlem görüyor. Bu noktada büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar fark etmeksizin canlı ve güncel rakamlara A Para ekranından ulaşabilirsiniz…