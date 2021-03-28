ÇiftlikBank'ta yeni 'Tosuncuk' mağdurlar





Katılımcılara bu süreçte 687 milyon 838 bin lira geri ödeme yapıldı. 128 milyon lira ise şirkete sermaye olarak aktarıldı. Sistem katılımcılara bu süreçte 2 milyar 971 bin lira ödeme yapılmasını öngörüyordu.

ÇALINTI PARAYLA LÜKS HAYAT

Kimi zaman eski eşi Sıla Aydın'la yatlarda, kimi zaman pahalı otomobillerde görüntülenen 'Tosun' dolandırdığı paralarla süper lüks bir hayat yaşıyor.



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