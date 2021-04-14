Pentagon'un UFO itirafı sonrası flaş açıklama: Dünya dışı varlıklar bulundu mu?

KEŞFEDİLDİ, TEYİT EDİLDİ: İLK HABERLER BURALARDAN GELEBİLİR...

Esenoğlu, "Henüz daha dünyamızın dışında uzayda varlık bulunamadı. Ama diğer yıldızlarda, milyonlarca güneş sistemi var diye düşünün. O yıldızlarda da bizim 'öte gezegen' ismini verebileceğimiz gezegen sistemleri bulundu, keşfedildi, teyit edildi. Ve dünya benzerine yakın olanlar da bunlar da elimizin ucunda. Buralardan çıkarsa ilk haberler buralardan gelebilir. O yüzden şimdi de atmosfer bilimi o tür uzayda bulunan dünya benzeri gezegenlerin atmosferlerini çalışıyor. Bundan sonraki aşama buna paralel olarak, canlı var mı yok mu? Bunun adımı olabilir. Atmosferler incelenir, daha sonra atmosferlerin getirdiği şartlarda da karasına bakılabilir. Böyle adım adım aşama aşama bir bilim süreci yaşanır." diye konuştu.