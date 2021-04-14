Pentagon'un UFO itirafı sonrası flaş açıklama: Dünya dışı varlıklar bulundu mu?

Uzaylıların varlığı, insanlığın en büyük merak konularından biri. Dünyanın çeşitli yerlerinde kaydedilen ve sosyal medyada hızla yayılan UFO görüntüleri beraberinde birçok teorinin de konuşulmasına neden oluyor. Son olarak; Pentagon'un bir ABD donanması personeli tarafından çekildiğini kabul ettiği video dünyanın gündemine damga vurmuştu. Pentagon piramit şeklindeki UFO görüntülerinin Ağustos 2019'da kaydedildiğini belirmişti.
Peki Pentagon'un kabul ettiği ve dünyanın çeşitli yerlerinde çekilen UFO görüntüleri ne anlama geliyor? İstanbul Üniversitesi (İÜ) Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Astrofizik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Hüseyin Esenoğlu'na sabah.com.tr olarak merak edilenleri sorduk.
Hasan Hüseyin Esenoğlu ABD ordu personeli tarafından çekilen video ile ilgili, "Gökyüzüne bakan tüm kameralar bunları çekebilir. Bizim uçak pilotlarımız da çekebilir. Ancak bu; canlı anlamını taşımaz. Her bilinmeyen nesneye dediğimiz bir isim bu. Yaşama ilişkin canlı anlamında değil. Tabii bunlar bilimin ölçüm çerçevisine girdiği müddetçe bunlar çözülüyor." dedi.
DÜNYA DIŞINDA VARLIK VAR MI?
Esenoğlu, "Yakın zamanda bizim dünyamız dışındaki güneş sisteminde olağan dışı şartlarda olmadı, ama mesela atmosfer şartlarında bulundu. Mikrop anlamında. Dolayısıyla dünya dışında çok miktarda böyle alanlar var. Orada da mikrop, çok küçük organizma anlamında olabilir. Uzayda bizim daha henüz ulaşamadığımız noktalarda da olabilir. Ama bulununcaya kadar bunun araştırmasını devam ettirmek de ikinci bir bunun cevabı olabilir." ifadelerini kullandı.
KEŞFEDİLDİ, TEYİT EDİLDİ: İLK HABERLER BURALARDAN GELEBİLİR...
Esenoğlu, "Henüz daha dünyamızın dışında uzayda varlık bulunamadı. Ama diğer yıldızlarda, milyonlarca güneş sistemi var diye düşünün. O yıldızlarda da bizim 'öte gezegen' ismini verebileceğimiz gezegen sistemleri bulundu, keşfedildi, teyit edildi. Ve dünya benzerine yakın olanlar da bunlar da elimizin ucunda. Buralardan çıkarsa ilk haberler buralardan gelebilir. O yüzden şimdi de atmosfer bilimi o tür uzayda bulunan dünya benzeri gezegenlerin atmosferlerini çalışıyor. Bundan sonraki aşama buna paralel olarak, canlı var mı yok mu? Bunun adımı olabilir. Atmosferler incelenir, daha sonra atmosferlerin getirdiği şartlarda da karasına bakılabilir. Böyle adım adım aşama aşama bir bilim süreci yaşanır." diye konuştu.
PENTAGON UFO GÖRÜNTÜLERİNİ KABUL ETTİ
Jeremy Corbell isimli ABD'li bir belgesel yapımcısı, resmi sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülerle yeni bir UFO tedirginliği yaratmıştı. Corbell, paylaştığı videoda havada asılı kalan piramit şeklinde uçan objeleri göstermişti. Görüntülerin viral olmasının ardından, görüntülerin ABD donanmasında görev yapan personel yaptığı iddiaları, ülke basınında yer almıştı.
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan flaş UFO itirafı! İşte Pentagon'un gerçek olduğunu kabul ettiği o şok görüntüler...
Bu iddialara açıklama, ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) geldi. Pentagon yetkilileri, söz konusu görüntülerin ABD donanması personeli tarafından çekildiğini doğruladı. Yapılan açıklamada, piramit şeklindeki UFO görüntülerinin Ağustos 2019'da kaydedildiği belirtildi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın eski yöneticisi R. James Woolsey de uzaylıların varlığına yıllar önce yaşadığı bir olayın ardından inanmaya başladığını açıklamıştı.
Woolsey uzaylılara inanmadığını ancak, yıllar önce şahit olduğu bir olay sonrası fikrinin tamamen değiştiğini ifade ederek, "Artık inanmaya başladım" demişti.
12 BİN METREDE DURARAK ASILI KALDI
Woolsey, bir arkadaşının kullandığı savaş uçağının havada UFO ile karşılaştıktan sonra 12 bin metrede durarak asılı kaldığını anlatarak, " Gördüğüm bu olay uzaylılara olan inancımı tetikledi" dedi. Woolsey, uzaylılar geldiğinde insanlığın dostça davranmasını ummuduğunu belirtti. Öte yandan, Ocak ayında Amerikan Merkezi Haberalma Örgütü'nün (CIA) UFO'larla ilgili kamuya açık 2.2 milyon belgeyi indirilebilir bir formatta erişime açtığını duyurmuştu.O görüntüler ses getirmişti: Pentagon’dan UFO itirafı geldi