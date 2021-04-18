Birçok il için kritik uyarı! Meteoroloji uzmanı gökyüzündeki rengi değerlendirdi...

Yurt genelinde yağışlar devam ederken, Afrika'dan taşınan çöl tozları ülkemizde çamur yağışlarına sebep oluyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Çarşamba gününe kadar ülkemiz üzerinde bol miktarda Afrika'dan gelen çöl tozu hakim. Gözle görülmüyor ancak çamur yağışları şeklinde etkili olacak. Solunum için zararlı, çok fazla maruz kalmamakta fayda var. Ancak bitkiler için doğal gübre" dedi.
"BİTKİLERE DOĞAL GÜBRE OLDUĞU İÇİN 'BEREKET YAĞMURLARI' DERLER"
Çöl tozunun insanda solunum yollarına zarar verebileceğini ancak bitkiler için doğal gübre olduğunu belirten Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Çöl tozunun içeriğinde oradaki eski kaya parçacıklarının parçalanmış hali, mineraller, zengin bir içerik var. Bu tozları vücuda yoğun bir şekilde alırsak solunum sistemlerinde zarar meydana getiriyor. Ama çöl tozu ekolojik sistem için bir besin kaynağı. Etrafımızdaki yeşillikler için bitkiler için doğal gübre olarak görüyoruz. Eski insanlar nisan yağmurlarını 'Bereket Yağmurları' olarak isimlendirirler. Bunun sebebine baktığımız zaman bahar aylarında ülkemize Afrika'dan Arap Yarımadası'ndan çöl tozu geliyor. İçerisindeki zengin besin kaynakları bitkilerin temel ihtiyacı olan gübre ihtiyacını karşıladığı için atalarımız nisan yağmurlarını bu şekilde isimlendirmişlerdir" dedi.
VATANDAŞLARI UYARDI
Çarşamba gününe kadar etkisini sürdürecek çöl tozları için vatandaşları uyaran Prof. Dr. Toros, "Bu çöl tozu zaman zaman belli yerlerde görüş mesafesinde düşüşlere yol açabilir. Yine radyo frekanslarında ve iletişim kanallarında yayın kesintilerine yol açabilir. Bunlar doğal süreçlerdir. Çarşamba gününe kadar yoğun şekilde çöl tozu etkisinde kalacağız, olumsuz etkilenmemek için yine dikkatli ve tedbirli olmakta fayda var. Mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamakta fayda görüyorum" dedi.
"ŞU ANDA İSTANBUL'DA GÖRDÜĞÜMÜZ PUS"
İstanbul'da sabah saatlerinde birçok ilçede etkili olan puslu havayı da değerlendiren Prof. Dr. Toros, "Şu anda İstanbul'da gördüğümüz pus. Yani küçük su zerrecikleri. Çok yoğun olursa sis diyoruz. Yoğunluğu az ise pus diyoruz. Ülkemizde sistem geçişleri var şu an. Öğleden sonra havadaki hareketlenme ile beraber dağılacaktır" dedi.
İSTANBUL VE ÇEVRESİ İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Meteorolojiden İstanbul ve çevresi için sağanak açıklaması geldi. Buna göre; Marmara Bölgesi'nde İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da sağanak öngörülüyor.
BİRÇOK İL İÇİN UYARI...
Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Trakya kesimi, Kuzey ve İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz'de toz taşınımı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneydoğusu, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 23
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Anadolu Yakası sağanak yağışlı 19
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı 25
Adana: Parçalı ve az bulutlu 33
Antalya: Parçalı bulutlu 28
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 20
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 21
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 28