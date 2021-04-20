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Giriş Tarihi: 20.4.2021 12:31 Son Güncelleme: 20.4.2021 12:31

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Son dakika haberi: Sultangazi'de kadına şiddet! Film gibi izlediler

Son dakika haberleri... haberlerine bir yeni eklendi. Olay 'de meydana geldi. Bir kadının sokak ortasında şiddet gördüğü anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. O anlarda olaya şahit olan çevredekilerin film izler gibi izlemesi dikkat çekti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri... İstanbul Sultangiz'de bir kadının sokak ortasında şiddet gördüğü anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. O anlarda olaya şahit olan çevredekilerin film izler gibi izlemesi dikkat çekti.

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde dün akşam saat 20.30 sıralarında bir kadın sokak ortasında darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde bir kadın, kimliği belirsiz kişi tarafından sokak ortasında yere yatırılıp dövüldü. Talihsiz kadın darbedilirken çevredekilerin olayı film izler gibi izlemesi dikkat çekti. Öte yandan çiftin olayın gerçekleştiği sokakta oturduğu öğrenilirken polise de şikayette bunulmadığı kaydedildi.

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Son dakika haberi: Sultangazi'de kadına şiddet! Film gibi izlediler
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