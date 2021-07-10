Video Yaşam İstanbul’da dehşet görüntüleri! Önüne çıkan kadını yumruklayarak bayıltan şahıs kamerada...

İstanbul’da dehşet görüntüleri! Önüne çıkan kadını yumruklayarak bayıltan şahıs kamerada...

İstanbul’da dehşet görüntüleri! Önüne çıkan kadını yumruklayarak bayıltan şahıs kamerada...
10.07.2021 | 10:23

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İstanbul Karaköy’de bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle yere yatırdığı kişiyi yumruk ve tokatlarla darp etti. Olayı görüp müdahale etmek isteyen iki genç kadın da şahıs tarafından saldırıya uğradı. Genç kadının yere savrulduğu o anlar cep telefonu kamerasına yansırken, polis ekipleri tarafları gözaltına aldı.

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İstanbul Beyoğlu Karaköy'de dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada iki şahıs birbirlerine vurmaya başladı. Şahıslardan biri diğerini yere yatırıp darp ettiği esnada olayı gören iki genç kadın müdahale etmek istedi. O esnada darbettiği kişinin üstünden kalkan şahıs, kadınlara yumruk ve tokat attı.


Kadını bir yumrukla yere serdi
Kadın aldığı darbeyle yere savrulurken, arkadaşı ise güçlükle ayakta durabildi. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. Olayın ardından şahısların birbirlerinden şikayetçi olduğu ve polis ekiplerinin tarafları gözaltına aldığı bilgisine ulaşıldı.

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