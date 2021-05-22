SON DAKİKA: Ankara'da skandal kadına şiddet dehşeti kamerada! Görüntülere sosyal medyada tepki yağıyor
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Son dakika haberleri... Ankara'da sosok ortasındaki kadın şiddet görüntülerine sosyal medyada tepki yağıyor!
Ankara'nın Mamak ilçesinde kadına yönelik şiddet olayı bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Alınan bilgiye göre, Mamak ilçesi Gülveren TOKİ'de gece meydana gelen olayda kimliği belirsiz bir kadın ve erkek önce tartıştı. Tartışma sonrası erkek kadına dakikalarca şiddet uyguladı. Erkek tarafından şiddete uğrayan kadın olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan şiddet bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.