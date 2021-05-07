Aile istatistikleri araştırmasında ilginç sonuçlar! İşte yalnız yaşayanların en yüksek olduğu il...





EN GENİŞ AİLE ŞIRNAK'TA:

2020'de hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il, 5.75 kişi ile Şırnak oldu. Şırnak'ı 5.25 kişi ile Şanlıurfa ve 5.16 kişi ile Hakkâri izledi. En düşük olduğu il ise 2.61 kişi ile Çanakkale. Bu ili 2.66 kişi ile Tunceli ve 2.68 kişi ile Eskişehir takip etti. Geniş aileden oluşan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu il sıralamasında yüzde 24.4 ile Hakkâri başı çekti.