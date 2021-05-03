İki tapudan biri kadınların

Türkiye'de tapu sahibi olma konusunda erkek egemenliği yavaş yavaş yıkılıyor. Gerçek kişiler adına kayıtlı 187 milyon hisse kaydının 76 milyonu kadınlara ait. Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi verilerine göre kadınların konut, bireysel tapulardaki sahipliği hızla artıyor. Türkiye genelinde geçen yıl yaklaşık 1.5 milyon konut satış sonucu el değiştirdi. Erkeklerin yapı yüzde 59.5, kadınların da yüzde 32.2 olurken, yüzde 1.6 pay ile 23 binin üzerinde konut kadın-erkek tarafından ortaklaşa alındı. TÜİK verilerine göre de konut alımında kadınların payı yüzde 32'yi aşarak, bugüne kadarki en yüksek seviyeye çıktı. Kadınlar geçen yıl yaklaşık 500 bin konut aldı.Cinsiyete göre konut alım istatistiklerine göre batı illeri ağırlıklı olmak üzere konutların yaklaşık 30'u kadınların üzerine yapıldı. Geçen yıl İstanbul, 77 bin konut satışı ile Türkiye'de kadınlar tarafından en fazla konut satın alınan il oldu. Erkekler tarafından 149 bin konut alınırken, ortak alınan konut sayısı da 6 bine yaklaştı. En az konut satışının gerçekleştiği iller kadınlarda 50 konutla Ardahan olurken, önceki yıl da Ağrı başı çekmişti. Balıkesir'de yüzde 40.3, Çanakkale yüzde 38.5, Burdur yüzde 37.6, Edirne yüzde 37.3 olurken, Tunceli'de de yüzde 36.6 olması dikkat çekiyor.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'deki bireysel tapular içindeki kadınların sayısına ilişkin bilgi verdi. Bakan Kurum, TAKBİS'deki tüm aktif hisse kayıtlarında yapılan sorgulamaya göre, bunların kişiler adına kayıtlı hisse sayısı ile cinsiyete bağlı hisse sayılarına dikkat çekti. Bakan Kurum, gerçek kişiler adına kayıtlı 187 milyon 556 bin adet hisse kaydı bulunduğunu belirterek, "Bunlardan cinsiyeti kadın olanların sayısı 76 milyon 76 bini geçiyor. TAKBİS bağımsız bölüm olarak taşınmazlarda, taşınmaz vasfı konut nitelikli olan ve gerçek kişiler adına kayıtlı toplam 20 milyon 741 bin hisse kaydı bulunuyor.