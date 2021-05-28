ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzaydan çekilen İstanbul'un fotoğrafını yayınladı. NASA'nın sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşılan kareye "Hey İstanbul, parlıyorsun!" notu düşüldü. "İstanbul Boğazı ve Haliç'in ikiye ayırdığı kentin gece ışıklarına bakın!" denilen paylaşımda, karenin 10 Mayıs 2021'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Karadeniz'in 263 mil yukarısındaki yörüngedeyken çekildiği bilgisi verildi. Ayrıca Uzay Dairesi, bu görsellerin yalnızca estetik amacıyla çekilmediğini, aynı zamanda bilim için de kullanıldığını ekledi.Söz konusu paylaşım kısa sürede Türk kullanıcılar tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. NASA'nın bu paylaşımına Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan da yanıt geldi. NASA'ya teşekkür edilen tweet'te "İki kıtanın buluştuğu, İstanbul'u keşfetmek ve ona yakından bakmak için herkesi davet ediyoruz" ifadesi yer aldı. NASA, daha önce de Burdur'daki Salda Gölü'nün fotoğrafını paylaşmıştı. DIŞ HABERLER