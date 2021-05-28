SON DAKİKA: Meteoroloji'den 14 kent için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor

Son Dakika Haberi... Meteoroloji Genel Müdürülüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, son günlerde etkili olan sıcak hava bazı bölgelerde yerini soğuk ve yağmurlu havaya bırakacak. Özellikle yarın Marmara , İç Anadolu ve Kuzey kıyılarında gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
METEOROLOJİ'DEN VATANDAŞLARA UYARI
Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, "Yarın (29.05.2021 Cumartesi) ilk saatlerden itibaren Batı ve Orta Karadeniz'in iç kseimleri, Sinop, Kastamonu, Sakarya, Ankara ve Çankırı çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmetedir" denildi.
YAĞIŞLAR PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK
Pazar günü yurdun belli bölümlerinde görülecek olan yağışlar pazartesi günü tekrar etkisini gösterecek. Özellikle salı günü Akdeniz'in doğusu hariç yurdun büyük bir bölümünde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların perşembe gününe kadar devam edeceği ön görülüyor.
Meteorolojiden sağanak uyarısı geldi | Video
ANKARA DAHİL 14 KENTE SARI KODLU UYARI
Öte yandan Meteoroloji'nin uyarı haritasında; Amasya, Bolu, Çorum, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Karabük, Ankara, Çankırı, Kastamonu, Samsun, Tokat, Bartın ve Düzce için sarı kodlu uyarı verildi.
SARI KODLU UYARI NEDİR?
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.