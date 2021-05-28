Meteorolojiden sağanak uyarısı geldi | Video

Havalar bir sıcak bir yağışlı giderken meteorolojiden flaş bir uyarı geldi. Meteorolojiden 6 il için yapılan uyarı açıklamasında dolu, sağanak yağış ve su bakınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirilerken Bursa için hortum alarmı verildi. Detaylar A Haber'de...