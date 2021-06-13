Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı: İstanbul için saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kritik hava durumu uyarısı geldi. MGM tarafından yapılan değerlendirmeye göre, Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bilecik,Balıkesir'in güney ve batısı, İzmir, Antalya, Adana, Hatay ve Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yeni haftada ise başta Marmara olmak üzere yurdun pek çok kesiminde sağanak yağışlar etkili olacak. İşte Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporu;