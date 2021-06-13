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Giriş Tarihi: 13.6.2021 14:23 Son Güncelleme: 13.6.2021 14:29

'den son dakika sağanak yağış uyarısı: İstanbul için saat verildi

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı: İstanbul için saat verildi

Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin raporunu yayınladı. Yaz aylarına gelmemiz ile birlikte hava sıcaklıklarında ciddi artışlar yaşanırken, dün bölgesinin bir kısmında sağanak yağışlar etkili oldu. Yaşanan yağışlar pek çok ilçede sel ve su baskınlarına neden oldu. Öte yandan Meteoroloji yeni hafta için yayınladığı hava durumu raporunda, Marmara Bölgesi’nde kuvvetli sağanak yağışların görüleceğini duyurdu. İşte Meteoroloji’den gelen açıklama;

Genel Müdürlüğü'nden kritik hava durumu uyarısı geldi. MGM tarafından yapılan değerlendirmeye göre, , İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bilecik,Balıkesir'in güney ve batısı, İzmir, Antalya, Adana, Hatay ve Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yeni haftada ise başta Marmara olmak üzere yurdun pek çok kesiminde sağanak yağışlar etkili olacak. İşte Meteoroloji'nin 5 günlük raporu;

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden sonra beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yarın Marmara'nın doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İşte MGM'nin 5 günlük hava durumu raporu;

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Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı: İstanbul için saat verildi
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