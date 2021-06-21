'Alkol, suç özgürlüğü getirmez' Tacizciye örnek ceza





İSTİNAF: VİCDANİ KANI

Bunun üzerine tutuklanan zanlıya "Cinsel saldırı" suçundan dava açıldı. 5 yıl hapis cezası verdiği Mehmet R.'ye "Pişman değil" diyerek indirim uygulamayan mahkeme, yaklaşık 2 ay tutuklu kalan sanığın tahliyesine hükmetti. Cezaya itiraz eden sanığın dosyası İstinaf Mahkemesi'ne geldi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, dosyayı inceledi. İstinaf Mahkemesi de cezaların kanuni bağlamda uygulandığı ve "vicdani kanı" başta olmak üzere birçok gerekçe ile sanığın itirazını reddetti. Zanlının cezası, kesin olarak onandı.



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