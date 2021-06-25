Annesi Emine Karakaş’ın son vasiyetini açıkladı! O caniyi bulun





'OKUMAK İSTİYORDU'

Kızını elleriyle toprağa veren Nurcan Karakaş (44), "Kardeş gibi bir aradaydık. Emine, Aslan'a abi, eşine ise yenge diyordu. Ancak Aslan, kızı yaşında Emine'yi kuma almak istedi. Emine, 'sen ağabeyimsin, seni ağabey gibi sevdim, seninle evlenmem' dedi. Ben de 21 yaşında kuma gittiğim için buna karşı çıktım.