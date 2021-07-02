Adı Kadir Şeker davasıyla duyulmuştu! Özgür Duran’ın babasının dayak yediği görüntüler ortaya çıktı!

"Önce anneme sonra babama saldırdılar. Sıra kimde merak ediyoruz. Kamera kayıtlarında her şey ortada. Bir de pişkin pişkin ben bunu sosyal medya hesaplarımda paylaştım girip bir de videoyu beğenmiş. İyi yaptım der gibi. Bunlar neye güveniyorlar? Bunlar nasıl insanlar? Ben sosyal medya hesabımda paylaştığım zaman beni ve yine babamı da tehdit ettiler. 10 -15 kişi babamın çalıştığı yere gidip, 'Oğluna söyle Instagram hesabından o kamera kaydını kaldırsın seni işinden, ekmeğinden ederiz' demişler. Bende bu görüntüleri kaldıramayacağım. Kimseden korkmuyorum. Allah'a sığınıyorum ve artık adalet istiyorum" dedi.