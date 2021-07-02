Adı Kadir Şeker davasıyla duyulmuştu! Özgür Duran’ın babasının dayak yediği görüntüler ortaya çıktı!
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Konya’da aralarında çıkan arbede sonucu Kadir Şeker tarafından bıçaklanarak öldürülen Özgür Duran’ın babası Cengiz Duran’ın (53), yaklaşık bir ay önce dosyanın bir numaralı görgü tanığı Ayşe Dırla’nın eski eşi Mustafa Balıkyemez tarafından Antalya’da uğradığı çekçekli saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Balıkyemez’in, arabasındaki kadının ve çevresindekilerin engellemelerine rağmen Duran’a defalarca vurduğu görülüyor. Balıkyemez’in sosyal medyaya düşen dayak görüntülerini beğenmesi ise dikkat çekti.