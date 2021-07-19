Son dakika Altın fiyatları düşüşte! 19 Temmuz Bugün Kapalıçarşı’da 22 ayar bilezik, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika… Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlar yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen sarı metaldeki düşüş devam ederken piyasalar bu yönde hareketleniyor. Son dönemde gram fiyatının 500 TL'nin altında seyreden sarı metalden gelen son dakika haberine göre bugün sabah saatlerinde 497 TL'den işlem görüyor. Peki 19 Temmuz 2021 Bugün Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı ve güncel altın fiyatları son dakika hareketliliği