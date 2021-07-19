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Haberler Yaşam Haberleri Son dakika Altın fiyatları düşüşte! 19 Temmuz Bugün Kapalıçarşı’da 22 ayar bilezik, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 19.7.2021 09:26

Son dakika Altın fiyatları düşüşte! 19 Temmuz Bugün Kapalıçarşı’da 22 ayar bilezik, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika Altın fiyatları düşüşte! 19 Temmuz Bugün Kapalıçarşı’da 22 ayar bilezik, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı’dan altın fiyatları son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Haftanın ilk gününde altın alım satımı yapacak olan yatırımcılar canlı ve güncel rakamlara bakmadan kuyumcunun yolunu tutmuyor. Haziran ayında yükselişe geçen sarı metaldeki son durum düşüşe geçerken gram altının 500 TL’nin altına düşmesi piyasaları bir hayli hareketlendirdi. Öte yandan cumhuriyet altını 3 bin lira civarında işlem görmeye başladı. Peki 19 Temmuz Bugün Kapalıçarşı’da 22 ayar bilezik, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika altın fiyatları gelişmeleri

Altın fiyatları son dakika… Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlar yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen sarı metaldeki düşüş devam ederken piyasalar bu yönde hareketleniyor. Son dönemde gram fiyatının 500 TL'nin altında seyreden sarı metalden gelen son dakika haberine göre bugün sabah saatlerinde 497 TL'den işlem görüyor. Peki 19 Temmuz 2021 Bugün Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı ve güncel altın fiyatları son dakika hareketliliği

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 448,11

Satış: 479,44

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.297,00

Satış: 3.347,00

ATA ALTIN

Alış: 3.261,00

Satış: 3.343,00

YARIM ALTIN

Alış: 1.609,00

Satış: 1.644,00

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TAM ALTIN

Alış: 3.184,99

Satış: 3.247,73

GRAM ALTIN

Alış: 497,31

Satış: 497,41

ÇEYREK ALTIN

Alış: 805,00

Satış: 822,00

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Son dakika Altın fiyatları düşüşte! 19 Temmuz Bugün Kapalıçarşı’da 22 ayar bilezik, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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