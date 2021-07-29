Son dakika | 3 bakandan ortak 'yangın' açıklaması: Taşınma ve kira yardımı yapılacak

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yangınlarla ilgili bilgilendirme yaptı.
BAKAN PAKDEMİRLİ: 4 BİN PERSONELLE YANGINLARLA MÜCADELE EDİYORUZ
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Manavgat Devlet Hastanesi yoğun bakımda entübe durumunda olan 10 hasta tedbir amaçlı başka hastaneye nakledilmiştir. Manavgat Devlet Hastanesi yangınla alakalı herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya değildir. Hizmetine devam etmektedir. 3 uçak, 38 helikopter, 472 arazöz ve 4 bin personelle yangınlarla mücadele ediyoruz." dedi.
Türkiye geneli 28-29 Temmuz tarihlerinde 17 ilimizde toplam 53 orman yangını meydana geldi.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) July 29, 2021
Bu yangınların 36 tanesini kontrol altına aldık.
Bakanlardan orman yangınları ile ilgili son dakika açıklaması!
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Adana, Osmaniye, Antalya (Manavgat, Akseki, Konyaaltı, Alanya) Kayseri (Yahyalı) bölgesinde yangın devam ediyor. Mersin'de devam eden yangında 202 hane boşaltılmıştır. Bununla beraber verilen karşı ateş sayesinde bu yangın olumlu yönde ilerlemektedir. Henüz kontrol altına alınmamıştır." ifadelerini kullandı.
BAKAN KURUM: TAŞINMA VE KİRA YARDIMI YAPILACAK
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat'taki yangın hakkında, "Yangının söndürüldüğü alanlarda hasar tespit çalışmalarını başlattık." dedi. Bakan Kurum, "Devletin tüm imkanları Antalya'mız için, Manavgat'ımız için seferber edilmiş durumda. Tüm ekiplerimiz sahalarda. Vatandaşlarımıza taşınma ve kira yardımı yapacağız." sözlerini kullandı.
BAKAN ÇAVUŞOĞLU: LOJİSTİK MERKEZİ OLUŞTURULDU
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımıza yardımları zamanında ulaştırmak için AFAD'ın koordinasyonunda bir lojistik merkezi oluşturuldu. 6 noktada Kızılay sıcak yemek servisi yapıyor, diğer giyecek gibi acil ihtiyaçların karşılanması için muhtarlarla bir iletişim ağı oluşturuldu." diye konuştu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızın bu zor şartlarda yanında olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye'nin her yerindeki yangınları takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ilgili kurumlarımızın yöneticilerini de yönlendirmiş bulunmaktayız" dedi.