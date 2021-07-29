Son dakika | 3 bakandan ortak 'yangın' açıklaması: Taşınma ve kira yardımı yapılacak

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: LOJİSTİK MERKEZİ OLUŞTURULDU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımıza yardımları zamanında ulaştırmak için AFAD'ın koordinasyonunda bir lojistik merkezi oluşturuldu. 6 noktada Kızılay sıcak yemek servisi yapıyor, diğer giyecek gibi acil ihtiyaçların karşılanması için muhtarlarla bir iletişim ağı oluşturuldu." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızın bu zor şartlarda yanında olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye'nin her yerindeki yangınları takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ilgili kurumlarımızın yöneticilerini de yönlendirmiş bulunmaktayız" dedi.