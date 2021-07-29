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Giriş Tarihi: 29.7.2021 17:00 Son Güncelleme: 29.7.2021 17:19

Son dakika | 3 bakandan ortak 'yangın' açıklaması: Taşınma ve kira yardımı yapılacak

Son dakika | 3 bakandan ortak 'yangın' açıklaması: Taşınma ve kira yardımı yapılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çıkan yangınlarla ilgili son dakika açıklaması yaptı. Bakan Kurum, hasar tespit çalışmalarının yapıldığını belirterek, "Vatandaşlarımıza taşınma ve kira yardımı yapacağız." sözlerini kullandı. Bakan Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımıza yardımları zamanında ulaştırmak için AFAD'ın koordinasyonunda bir lojistik merkezi oluşturuldu." dedi. Bakan Pakdemirli, "3 uçak, 38 helikopter, 472 arazöz ve 4 bin personelle yangınlarla mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yangınlarla ilgili bilgilendirme yaptı.

BAKAN PAKDEMİRLİ: 4 BİN PERSONELLE YANGINLARLA MÜCADELE EDİYORUZ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Manavgat Devlet Hastanesi yoğun bakımda entübe durumunda olan 10 hasta tedbir amaçlı başka hastaneye nakledilmiştir. Manavgat Devlet Hastanesi yangınla alakalı herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya değildir. Hizmetine devam etmektedir. 3 uçak, 38 helikopter, 472 arazöz ve 4 bin personelle yangınlarla mücadele ediyoruz." dedi.

Bakanlardan orman yangınları ile ilgili son dakika açıklaması!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Adana, Osmaniye, Antalya (Manavgat, Akseki, Konyaaltı, Alanya) Kayseri (Yahyalı) bölgesinde yangın devam ediyor. Mersin'de devam eden yangında 202 hane boşaltılmıştır. Bununla beraber verilen karşı ateş sayesinde bu yangın olumlu yönde ilerlemektedir. Henüz kontrol altına alınmamıştır." ifadelerini kullandı.

BAKAN KURUM: TAŞINMA VE KİRA YARDIMI YAPILACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat'taki yangın hakkında, "Yangının söndürüldüğü alanlarda hasar tespit çalışmalarını başlattık." dedi. Bakan Kurum, "Devletin tüm imkanları Antalya'mız için, Manavgat'ımız için seferber edilmiş durumda. Tüm ekiplerimiz sahalarda. Vatandaşlarımıza taşınma ve kira yardımı yapacağız." sözlerini kullandı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: LOJİSTİK MERKEZİ OLUŞTURULDU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımıza yardımları zamanında ulaştırmak için AFAD'ın koordinasyonunda bir lojistik merkezi oluşturuldu. 6 noktada Kızılay sıcak yemek servisi yapıyor, diğer giyecek gibi acil ihtiyaçların karşılanması için muhtarlarla bir iletişim ağı oluşturuldu." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızın bu zor şartlarda yanında olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye'nin her yerindeki yangınları takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ilgili kurumlarımızın yöneticilerini de yönlendirmiş bulunmaktayız" dedi.

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Son dakika | 3 bakandan ortak 'yangın' açıklaması: Taşınma ve kira yardımı yapılacak
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