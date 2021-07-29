Manavgat'tan son dakika: Gün ağardı felaketin boyutu ortaya çıktı! Cehennemi yaşadılar

SAHADA BİR İHTİYAÇ YOK, MÜDAHALE GÜCÜMÜZ MAKSİMUM DÜZEYDE

Yangın kontrol altına alındıktan sonra zarar tespitlerinin yapılacağını belirten Pakdemirli, tespitler yapıldıktan sonra vatandaşların yarasının sarılması yoluna gidileceğini kaydetti.

Bir gazetecinin bölgede herhangi bir ihtiyacın olup olmadığı yönündeki sorusuna Bakan Pakdemirli, "Şu an sahada ne iaşe ne yemek ne su, ne de başka bir şeyle ilgili herhangi bir ihtiyaç yok. Burada evlerinden olan veya tahliye etmek zorunda kaldığımız evlerle alakalı da vatandaşlarımıza sunulan yurtlar ve kalış imkanlarının da yüzde 90'nından fazlasının reddedildiği, vatandaşımızın kendi imkanlarıyla kaldığını görüyoruz." yanıtını verdi.