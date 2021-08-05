Son dakika... Uzman isimden dikkat çeken açıklamalar: Sıcaklıklar düşüyor, yağış geliyor...

YAZIN EN SICAK GÜNLERİ

Aslan, yaptığı açıklamada, yaz mevsiminin en sıcak ve bunaltıcı günleri olan eyyam-ı bahurun kuzey yarımkürede temmuz ve eylül döneminde, güney yarımkürede ocak ve mart ayları arasında yaşandığını söyledi.

Türkiye'nin geçen hafta perşembe gününden bu yana eyyam-ı bahur sıcaklıklarının etkisi altında olduğunu belirten Aslan, "Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası tüm yurtta kendisini hissettirdi. Vatandaşlarımız bu dönemde yazın en sıcak günlerini yaşadı." diye konuştu.