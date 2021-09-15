Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı! Ankara Valiliği’nden ’Sağanak yağış’ açıklaması

Son dakika haberleri... Ankara Valiliği, Twitter hesabından yapılan açıklamada paylaşımda sağanak yağış uyarısında bulundu.
Açıklamada "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden sonra etkisini artırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların, ilimizin güney çevrelerinde (Şereflikoçhisar, Evren) kuvvetli olması beklenmektedir.
Perşembe günü gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.
TÜRKİYE GENELİNDE YAĞIŞ!
Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla çevrelerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, ülke genelinde hava bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
İÇ VE BATI KESİMLERDE 2-6 DERECE AZALACAK
Yağışların, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Bolu, Samsun, Ordu ve Giresun çevreleri, Denizli'nin doğusu, Afyonkarahisar'ın güney ve doğusu ile Çankırı'nın batısında yerel olarak kuvvetli görüleceği tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
Hava sıcaklıklarının, iç ve batı kesimlerde 2-6 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayarak mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.
Rüzgarın Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.