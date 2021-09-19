Antalya’da kan donduran görüntü: Ustasının boynunu kesmeye çalıştı!



'BENİM ARTIK BURADAN KURTULUŞUM YOK'



Özel harekat polislerinin de ikna edemediği Kamil T.A.'nın etkisiz hale getirilmesi için savcılıktan izin istendi. Sık sık, "Yaklaşmayın, hem ustayı hem de kendimi öldürürüm" diyen, su isteyen ve sigara içen Kamil T.A., bir süre sonra etrafının tamamen kuşatılmış olduğunu anlayınca, "Benim artık buradan kurtuluşum yok, siz beni ya öldürecek ya da hapse atacaksınız" diye konuştu. Kamil T.A.'nın sözleri üzerine polis yetkilileri, kendisine zarar vermeyeceklerini, şu ana kadar herhangi bir suç işlenmediğini, sadece karakola gidip ifadesini alıp serbest bırakacaklarını söyledi.