Sokak ortasında dehşet anları! Sigortasının yatırılmadığını iddia eden garson, ustabaşını bıçakla rehin aldı | Video

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir restoranda sigortasının yatırılmadığını iddia eden garson ustabaşını boğazına bıçak dayayıp rehin aldı. Ustabaşının fırsatını bulup garsonun elinden kaçmasıyla saldırgan yaka paça gözaltına alındı.

Polisler işyerinin mutfağında gerçekleşen olayda, şahsı ikna edemezken, yanında ustabaşıyla birlikte işyerinden çıkan şahıs, D-400 karayolu üzerinde bir alışveriş merkezine kadar yürüdü ve olayı burada sürdürdü. Antalya'dan özel harekat polisleri olay yerine gelirken, yaklaşık 4 saat süren rehine olayı, şahsın bir anlık dalgınlığında ustabaşının şahıstan uzaklaşmasıyla son bulurken, ustabaşının üzerindeki kıyafetin kırmızıya büründüğü görüldü.

Ustabaşının uzaklaşmasıyla birlikte Kamil Tarık Albayrak polisler tarafından yakalanarak yerde kelepçelenirken, olay nedeniyle işyerlerine giremeyen çalışanlar ve vatandaşlar şüpheliye tepki gösterdi.

Olay Bahçelievler Mahallesi Sorgun bulvarı üzerinde bulunan bir restoranda yaşandı. Edinilen bilgiye göre restoranda garson olarak çalışan Kamil Tarık Albayrak, gece 04.30 sıralarında mutfak bölümünde işyerinin ustabaşı olduğu bildirilen Lütfü Salman'ı boğazına dayadığı 2 bıçakla rehin aldı. İşyeri sahibinin sigortasını yapmadığını iddia eden Kamil Tarık Albayrak, ustabaşının hiçbir suçu olmadığını, sigortasının yapılmaması nedeniyle böyle bir şeye kalkıştığını söyledi. Olay yerine gelen polisler, yaklaşık 1 saat boyunca Kamil Tarık Albayrak'ı ustabaşıyı bırakması için ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. İşyerinden çıkarak ustabaşının boğazında bıçak dayalı şekilde Sorgun Bulvarından çevreyolunu geçen Albayrak, D-400 karayolu kenarında bulunan alışveriş merkezinin kapısına gelerek olaya burada devam etti. İkna çabaları sonuç vermeyince olay yerine Antalya'dan Özel Harekat Polisleri çağrıldı. Özel Harekat Polisleri çevrede gerekli önlemleri alırken, Albayrak'ı ikna çabaları bir sonuç vermedi. Yaklaşık 4 saat devam eden rehine olayı sırasında Kamil Tarık Albayrak'ın zaman zaman su istediği, suyu kendisi içtikten sonra ustabaşıya da içirdiği, sigara yakıp yine ustabaşıya içirdiği gözlendi.

4 saatin sonunda Kamil Tarık Albayrak'ın bir anlık dalgınlığından yararlanan ustabaşı Lütfü Salman her şeyi göze alıp yanından uzaklaşırken polisler aynı anda Albayrak'ın üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi. Boğazında kesikler oluşan üzerindeki kıyafet tamamen kan olan ustabaşı, 112 sağlık ekibi tarafından ambulansa alındı. Ustabaşı, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polisler tarafından etkisiz hale getirilen ve kelepçelenen Kamil Tarık Albayrak, polis aracına götürülürken avm çalışanları ve vatandaşlar büyük tepki gösterdi.