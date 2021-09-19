Muayene odasını stüdyoya çevirdi! Sıradışı doktor

İstanbul Avcılar'da görev yapan Dr. Ahmet Ayhan(43) gününün büyük bir çoğunluğunu geçirdiği muayene odasını adeta stüdyoya çevirdi. Odayı gitar ve oyuncak koleksiyonundan özel parçalarla donatan doktor, tedaviye gelen hastalara ilham kaynağı oluyor. Mesai saatlerinde hastalarına ilaç yazan doktor, iş çıkışında ise onlarla birlikte gitar çalıyor, yaralarına müzikle şifa oluyor. O hastalardan biri de Kimya Mühendisliği öğrencisi Tuanna Zaharia(20) ... Doktor, yıllar önce muayene ederken tanıştığı hastasıyla uzun süredir birlikte müzik yapıyor. Son dönemde de orkestraya hazırlanmasına destek oluyor.
KASKI ÇIKARTIP STETESKOP TAKIYOR
Dr. Ayhan, iki çocuk babası ve Avcılar'da yaşıyor. Avcılar Merkez Aile Sağlık Merkezi'nde aile hekimi... Her gün işe pantolonunda zincir, sırtında deri ceket, altında chopper tarzı motosikletiyle geliyor. Motosiklet kaskını çıkarıyor, hekim önlüğünü giyiyor. Steteskopu takıyor, hastalarını muayene ediyor. Yüzlerce hastasını kontrol ettiği odası ise bir müze gibi... Odasında gitarı ve oyuncak koleksiyonu var.
Hastalarına ilham kaynağı oluyor. Tuhafiyeci Ayşe teyzeden bakkal Mehmet amcaya kadar birçok Avcılarlılar onu tanıyor. Ayhan'ın hastalarından biri olan Kimya Mühendisliği öğrencisi Zaharia ise doktoru sayesinde müziğe sarılıp bırakmayanlardan... Zaharia, ilk olarak 7 yıl önce muayeneye geldiği Ayhan'ın odasında, şimdi bir senfoni orkestrasının kalıcı üyesi olmak için her gün çalışıyor.
MUAYENEHANEDE ALBÜM
Dr. Ayhan: Vaktimin büyük bölümünü bu odada hastalarımla geçiriyorum. Burayı hem onlar için hem de benim için daha eğlenceli bir yere dönüştürmek istedim. Gitarlarımı, oyuncak koleksiyonumun bazı parçalarını buraya taşıdım. Müfettiş dahil odama gelen herkes şaşırıyor, hepsi güzel karşılıyor. Mesai saatleri içinde hastalarımı tedavi ediyorum, mesaim bitince de beraber gitar çalıyoruz. Koronavirüs pandemisinin etkili olduğu ilk zamanlarda muayenehanem boş kaldı.
Muayenehanede yalnız geçirdiğim uzun bir zaman aralığı oldu. O dönemde de yine gitara sarıldım. Odamda çalarken bir melodi yakaladım, o melodinin üzerine gidip bir telefon, bir kulaklık mikrofonu ve bir gitarla albüm çıkardım. 7 sene önce küçük bir hastam annesiyle birlikte yanıma geldi. Odamdaki gitarları görünce kendisinin de keman çaldığını söyledi. Tuanna'ya o günden beri beraber bir şeyler çalıyoruz. Yakında bir orkestranın kalıcı üyesi olmayı hedefliyor, ben de onunla birlikte pratik yapıyorum. Ortaya da ikimiz için çok güzel işler çıkıyor.
ORKESTRAYA HAZIRLANIYOR
Orkestraya girmek için hazırlanan Zaharia: Mesai saatleri içerisinde doktorum, mesai saatleri içerisinde ise müzik yapabildiğim bir arkadaşım gibi. İşi bitince muayenehanesine geliyorum ve beraber çalıp kayıt yapıyoruz. Çok şansılıyım böyle bir doktorum olduğu için...
HER PARÇASI AYRI HİKAYE
Haftada yüzlerce hastayı tedavi ettiği odasına her geçen gün kendinden bir şeyler katan Ayhan, gitarlarından oyuncaklara birçok eşyanın ayrı ayrı hikayesinin bulunduğunu belirtiyor. İzlediği çizgi dizi ve fantastik kurgu filmlerine ait karakter oyuncaklardan, çocuk hastalarının minik elleriyle çizdiği resimlere, gitarlarından akvaryuma kadar muayene odasındaki her parça Ayhan için ayrı önem taşıyor. Ayhan, hastalarıyla muayene odasında müzik yapmanın yanı sıra atlı okçulukla da ilgileniyor, hastalarıyla su altına dalıp müsilaj da temizliyor.