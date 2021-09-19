Muayene odasını stüdyoya çevirdi! Sıradışı doktor





Muayenehanede yalnız geçirdiğim uzun bir zaman aralığı oldu. O dönemde de yine gitara sarıldım. Odamda çalarken bir melodi yakaladım, o melodinin üzerine gidip bir telefon, bir kulaklık mikrofonu ve bir gitarla albüm çıkardım. 7 sene önce küçük bir hastam annesiyle birlikte yanıma geldi. Odamdaki gitarları görünce kendisinin de keman çaldığını söyledi. Tuanna'ya o günden beri beraber bir şeyler çalıyoruz. Yakında bir orkestranın kalıcı üyesi olmayı hedefliyor, ben de onunla birlikte pratik yapıyorum. Ortaya da ikimiz için çok güzel işler çıkıyor.