Muayene odasını stüdyoya çevirdi! Sıradışı doktor

HER PARÇASI AYRI HİKAYE

Haftada yüzlerce hastayı tedavi ettiği odasına her geçen gün kendinden bir şeyler katan Ayhan, gitarlarından oyuncaklara birçok eşyanın ayrı ayrı hikayesinin bulunduğunu belirtiyor. İzlediği çizgi dizi ve fantastik kurgu filmlerine ait karakter oyuncaklardan, çocuk hastalarının minik elleriyle çizdiği resimlere, gitarlarından akvaryuma kadar muayene odasındaki her parça Ayhan için ayrı önem taşıyor. Ayhan, hastalarıyla muayene odasında müzik yapmanın yanı sıra atlı okçulukla da ilgileniyor, hastalarıyla su altına dalıp müsilaj da temizliyor.