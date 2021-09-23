NATO subayı ezip felç bırakmıştı: Ezgi Aydındağ davasında önemli gelişme!

İDDİANAME HAZIRLANDI



Ezgi Aydındağ'ın Adana'da yaşayan avukatı Seray Gödekmerdan Erdoğan konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Erdoğan, iddianamenin dün itibariyle hazırlandığını belirterek, "Bu kaza neticesinde müvekkilimizin kavurga kemikleri kırılmış, omurilik bağları kopmuş ve iç organları zarar görmüştür. 19 yaşında bir genç kız hayatı boyunca yatağa mahkum edilmiştir. Kazanın yaşandığı gün itibariyle aileye her türlü maddi ve manevi desteği sağlayacağını bildirip, müvekkilimizin özel bir hastanede tedavi görmesini isteyen Reginald, yaptığı eylemin sonuçları ile karşılaşınca aniden ortadan kaybolmuştur" dedi.

İddianamenin kast hükümleri doğrultusunda hazırlandığını belirten Seray Gödekmerdan Erdoğan, daha sonra şunları kaydetti:

"İddianame kazanın öngörülemeyecek şekilde gerçekleştiğine dair sevk maddesi olan bilinçli taksir hükümleri doğrultusunda hazırlanmamıştır. İddianame, şoförün bu hızda araç kullanıyor olması ve kırmızı ışık ihlali sebebiyle ortaya çıkan kazanın sonuçları öngörülebildiği ancak önemsediği kanun maddesine tekabül eden olası kast hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Dava titizlikle takip edilmektedir. Bir an önce adaletin tecelli etmesini bekliyoruz."