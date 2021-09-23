Video Yaşam Ezgi’yi yatağa mahkum eden feci kazada önemli gelişme | Video

Ezgi’yi yatağa mahkum eden feci kazada önemli gelişme | Video

Ezgi’yi yatağa mahkum eden feci kazada önemli gelişme | Video
23.09.2021 | 16:25

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaya geçidinde NATO görevlisinin otomobiliyle Ezgi Aydındağ adlı genç kıza çarptığı kazada sürücü hakkında iddianame hazırlandı. Genç kızın avukatı Seray Gödekmerdan Erdoğan, iddianamenin kast hükümleri doğrultusunda hazırlandığını söyledi.

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Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'nde karşıdan karşıya geçen Ezgi Aydındağ'a 1 Temmuz Perşembe günü otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce yükseğe savrulan ve ardından asfalta çakılan Ezgi yaşam mücadelesi veriyor. Felç kaldığı öğrenilen Ezgi, İstanbul'da özel bir hastanede 3 aydır tedavi görüyor.

Yaya geçidinden karşı karşıya geçerken Ezgi'ye çarpan otomobili sürücüsünün aşırı süratli otomobil sürdüğü sürücüsünün ise Skorsky helikopter mühendisi, NATO görevlisi, ABD vatandaşı Reginald Theven'in olduğu ortaya çıktı. Kaza sonrası gözaltına alınan Skorsky helikopter mühendisi, NATO görevlisi, ABD vatandaşı Reginald Thevenin ifadesinin ardından yurtdışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

Bodrum'da özel bir hastanede tedavisi devam eden Ezgi'nin tedavisini üstlenerek İstanbul'da özel bir hastaneye götüren ABD vatandaşı Reginald Thevenin hastane masrafının 212 bin 888 bin lira olduğunu duymasının ardından bir anda ortadan kayboldu. Ailenin telefonlarına bakmayan Thevenin yüzünden aile Ezgi'nin tedavisine son vermek zorunda kaldı.

Kaza sonrasında kaburga kemikleri kırılmış, omurilik bağları kopmuş, iç organları zarar görmüş Ezgi'nin tedavisinin durduğunu öğrenen sanatçı Haluk Levent genç kızın tedavisini üstlenerek yarım kalan tedavisine tekrar başlattığı öğrenildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI
Ezgi Aydındağ'ın Adana'da yaşayan avukatı Seray Gödekmerdan Erdoğan konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Erdoğan, iddianamenin dün itibariyle hazırlandığını belirterek, "Bu kaza neticesinde müvekkilimizin kavurga kemikleri kırılmış, omurilik bağları kopmuş ve iç organları zarar görmüştür. 19 yaşında bir genç kız hayatı boyunca yatağa mahkum edilmiştir. Kazanın yaşandığı gün itibariyle aileye her türlü maddi ve manevi desteği sağlayacağını bildirip, müvekkilimizin özel bir hastanede tedavi görmesini isteyen Reginald, yaptığı eylemin sonuçları ile karşılaşınca aniden ortadan kaybolmuştur" dedi.

İddianamenin kast hükümleri doğrultusunda hazırlandığını belirten Seray Gödekmerdan Erdoğan, daha sonra şunları kaydetti:

"İddianame kazanın ön görülemeyecek şekilde gerçekleştiğine dair sevk maddesi olan bilinçli taksir hükümleri doğrultusunda hazırlanmamıştır. İddianame, şoförün bu hızda araç kullanıyor olması ve kırmızı ışık ihlali sebebiyle ortaya çıkan kazanın sonuçları öngörülebildiği ancak önemsediği kanun maddesine tekabül eden olası kast hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Dava titizlikle takip edilmektedir. Biran önce adaletin tecelli etmesini bekliyoruz."

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