Sağlık çalışanı iki kadın darp ve gasptan tutuklandı | Video
Samsun’da sağlık çalışanı iki kadın, evlerine çağırdıkları şahsı 'darp ve gasp' ettikleri gerekçesiyle tutuklandı.
Eşlerinden boşanmış olduğu öğrenilen birer çocuk annesi iki kadın, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kadınlar haklarındaki suçlamaları kabul etmeyip borç para aldıklarını savundular.
"Gasp, alıkoyma ve kasten yaralama" suçlarından Samsun Adliyesine sevk edilen F.A. ve Ö.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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