6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Video Yaşam Sağlık çalışanı iki kadın darp ve gasptan tutuklandı | Video
Sağlık çalışanı iki kadın darp ve gasptan tutuklandı | Video

Sağlık çalışanı iki kadın darp ve gasptan tutuklandı | Video

26.04.2024 | 09:26

Samsun’da sağlık çalışanı iki kadın, evlerine çağırdıkları şahsı 'darp ve gasp' ettikleri gerekçesiyle tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde memur olarak çalışan F.A.(26) ve Gazi Devlet Hastanesinde memur olarak görev yapan Ö.K.(29) adlı kadınlar, evlerine davet ettikleri tanımadıkları M.C.U. adlı şahsı alıkoyup darp ederek banka hesabındaki yüklü miktardaki parayı kendi hesaplarına EFT yaptırdı. Ayrıca kadınların banka kartı ile de şahsın hesabından para çektikleri ileri sürüldü. M.C.U., polise şikayette bulundu.

Eşlerinden boşanmış olduğu öğrenilen birer çocuk annesi iki kadın, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kadınlar haklarındaki suçlamaları kabul etmeyip borç para aldıklarını savundular.

"Gasp, alıkoyma ve kasten yaralama" suçlarından Samsun Adliyesine sevk edilen F.A. ve Ö.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sağlık çalışanı iki kadın darp ve gasptan tutuklandı | Video 01:13
Sağlık çalışanı iki kadın darp ve gasptan tutuklandı | Video 26.04.2024 | 09:26
Bayburt’ta 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı | Video 01:44
Bayburt’ta 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı | Video 26.04.2024 | 08:48
Çanakkale Boğazı’nda makine dairesinde yangın çıkan gemi böyle görüntülendi | Video 01:30
Çanakkale Boğazı’nda makine dairesinde yangın çıkan gemi böyle görüntülendi | Video 26.04.2024 | 08:51
Adana’da feci olay! Kapısı açık seyreden otobüsten böyle düştü | Video 00:48
Adana'da feci olay! Kapısı açık seyreden otobüsten böyle düştü | Video 26.04.2024 | 09:12
Gaziantep’te esrarengiz patlama sesi korku ve paniğe neden oldu | Video 02:05
Gaziantep'te esrarengiz patlama sesi korku ve paniğe neden oldu | Video 26.04.2024 | 08:48
Çanakkale Boğazı’nda makine dairesinde yangın çıkan gemi böyle görüntülendi | Video 01:30
Çanakkale Boğazı’nda makine dairesinde yangın çıkan gemi böyle görüntülendi | Video 26.04.2024 | 09:04
Havza’da 2 katlı ahşap ev ve depo alevlere teslim oldu | Video 03:00
Havza'da 2 katlı ahşap ev ve depo alevlere teslim oldu | Video 26.04.2024 | 08:50
Fatih’te 4 katlı binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi | Video 03:18
Fatih'te 4 katlı binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi | Video 26.04.2024 | 08:50
Drift atan 3 sürücüye ceza yağdı | Video 01:01
Drift atan 3 sürücüye ceza yağdı | Video 26.04.2024 | 08:48
Mahzen-32 operasyonlarında Hakkı Saral’ın elebaşılığını yaptığı suç örgütü çökertildi | Video 00:57
Mahzen-32 operasyonlarında Hakkı Saral’ın elebaşılığını yaptığı suç örgütü çökertildi | Video 26.04.2024 | 08:48
Konya’da antikacılar dernek başkanının akıma kapılma anı kamerada 02:30
Konya'da antikacılar dernek başkanının akıma kapılma anı kamerada 25.04.2024 | 16:51
Ankara’da fabrikada yangın paniği | Video 00:51
Ankara'da fabrikada yangın paniği | Video 25.04.2024 | 16:21
Avcılar’da kaldırım çöktü, bina boşaltıldı | Video 01:03
Avcılar'da kaldırım çöktü, bina boşaltıldı | Video 25.04.2024 | 15:44
Marmaris’te açıkta demirleyen gezi teknesi battı | Video 01:21
Marmaris’te açıkta demirleyen gezi teknesi battı | Video 25.04.2024 | 15:44
11 bin Euro fiyatındaki güvercini çelik kulübelerde besliyor | Video 04:17
11 bin Euro fiyatındaki güvercini çelik kulübelerde besliyor | Video 25.04.2024 | 15:44
Dilan ve Engin Polat hakkında ara karar: Tutukluluk devam | Video 02:23
Dilan ve Engin Polat hakkında ara karar: Tutukluluk devam | Video 25.04.2024 | 15:44
Banu Parlak, Dilan Polat davasının çıkışında konuştu | Video 02:49
Banu Parlak, Dilan Polat davasının çıkışında konuştu | Video 25.04.2024 | 15:48
Siber polisinden müstehcenlik operasyonu: 3 gözaltı | Video 00:46
Siber polisinden müstehcenlik operasyonu: 3 gözaltı | Video 25.04.2024 | 14:45
Kahreden kaza kamerada: Anne öldü, 9 yaşındaki kızı ağır yaralı | Video 01:32
Kahreden kaza kamerada: Anne öldü, 9 yaşındaki kızı ağır yaralı | Video 25.04.2024 | 13:58
İspir’de iki grup arasında bıçaklı ve sopalı kavga kamerada | Video 01:30
İspir’de iki grup arasında bıçaklı ve sopalı kavga kamerada | Video 25.04.2024 | 14:05

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA