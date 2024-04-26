Kavgaya tutuşan gençler caddeyi ringe çevirdi! Tekmeler yumruklar havada uçuştu | Video 26.04.2024 | 09:45 Bursa'da gençler arasında kız meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Caddeyi ringe çeviren gençleri gece bekçileri zor ayırırken, bir kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Merkez, Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde aralarında kız arkadaş meselesi nedeniyle tartışan iki grup genç, cadde üzerinde bir araya geldi. Taraflar arasında artan tansiyon sonrası bir birlerine tekme ve yumruklarla saldıran gençler caddeyi adeta boks ringine çevirdi. Devriye atan gece bekçileri ise kavgaya tutuşan tarafları güçlükle ayırırken, aldığı darbe sonu bir kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası, genç hastaneye kaldırılırken, kavga anları kameraya saniye saniye yansıdı.