Kavgaya tutuşan gençler caddeyi ringe çevirdi! Tekmeler yumruklar havada uçuştu | Video
Bursa'da gençler arasında kız meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Caddeyi ringe çeviren gençleri gece bekçileri zor ayırırken, bir kişi yaralandı.
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