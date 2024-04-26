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Video Yaşam Trabzon'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 6 gözaltı | Video
Trabzon'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 6 gözaltı | Video

Trabzon'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 6 gözaltı | Video

26.04.2024 | 11:04

Trabzon'da polis ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu taciri 6 şahıs yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 6 hedef şahsın yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda 1 şahıs Amasya ilinde olmak üzere 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların evinde yapılan aramada bir miktar sentetik kannabinoid (bonzai), kubar esrar maddesi, kenevir tohumu ile birlikte 2 adet payp ve 1 adet plastik uyuşturucu madde kullanma yarayan düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar Ö.B.(33) S.B.(23) B.E.T.(22) İ.B.(23) A.T.(27) ve F.S.A.(27) İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.
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