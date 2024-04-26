Ahıra giren ayılar, telef ettiği keçileri gömerken drone kamerasına yakalandı | Video 26.04.2024 | 10:10 Tunceli’nin Pülümür ilçesinde ahıra giren ayılar, birçok keçiyi telef etti. Bir ayı, telef ettiği keçileri gömerken drone kamerasına yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Pülümür ilçesine 1 kilometre uzaklıkta bulunan bir ahıra akşam saatlerinde giren ayılar 4 hayvanı telef ederken, 4 hayvanında kaybolmasına neden oldu. Aksam saatlerinde ise ahıra 3 kilometre uzaklıkta dağ yamacında telef olan hayvanı gömen boz ayılar havadan drone ile görüntülendi. Kış uykusunda uyanan ayılar yiyecek bulmak için ilçe merkezine kadar inerken her yıl ahır ve kümeslere girerek hayvanları telef olmasına neden oluyor. Ayı popülasyonunun yüksek olduğu ilçede vatandaşlar tedirginlik yaşıyor.