Ayı saldırılarından bıktı, çareyi ayıya not yazmakta buldu | Video
Artvin'de Atabarı Kayak Merkezi'ndeki tesislere 3 kez girerek zarar veren ayıya tesisin kapısına not yazarak bırakan Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kayak Antrenörü Fikri Özkan, ayı saldırılarından bıktıklarını söyledi.
Son zamanlardaki ayı saldırılarından bıktığını ifade eden Artvin Çoruh Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretim görevlisi Fikri Özkan "Bir yıl içerisindeki üçüncü ayı saldırısı. Artık bunaldık. Aynı kapıyı kırıp kırıp duruyor aynı ayımız. Ben de ayıya bir not bıraktım. 'Ayı kardeş kapıyı kırmanıza gerek yok. Anahtar paspasın altında. Şiddet hiçbir şeyi çözmez' diye not bıraktım. Ayı ise anlar" dedi.
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