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Video Yaşam Ayı saldırılarından bıktı, çareyi ayıya not yazmakta buldu | Video
Ayı saldırılarından bıktı, çareyi ayıya not yazmakta buldu | Video

Ayı saldırılarından bıktı, çareyi ayıya not yazmakta buldu | Video

26.04.2024 | 11:03

Artvin'de Atabarı Kayak Merkezi'ndeki tesislere 3 kez girerek zarar veren ayıya tesisin kapısına not yazarak bırakan Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kayak Antrenörü Fikri Özkan, ayı saldırılarından bıktıklarını söyledi.

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2 bin 200 rakımlı Mersivan Dağı´nda bulunan ve mevsim nedeniyle kapalı durumdaki Atabarı Kayak Merkezi´ne gelen ayılar geçtiğimiz günlerde Artvin Çoruh Üniversitesi Kayak Evi, 112 Acil Sağlık, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait 4 ahşap binaya girdi. Kapı ve pencereleri parçalayarak binalara giren ayılar, dolaplarda yiyecek aradı.

Son zamanlardaki ayı saldırılarından bıktığını ifade eden Artvin Çoruh Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretim görevlisi Fikri Özkan "Bir yıl içerisindeki üçüncü ayı saldırısı. Artık bunaldık. Aynı kapıyı kırıp kırıp duruyor aynı ayımız. Ben de ayıya bir not bıraktım. 'Ayı kardeş kapıyı kırmanıza gerek yok. Anahtar paspasın altında. Şiddet hiçbir şeyi çözmez' diye not bıraktım. Ayı ise anlar" dedi.

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