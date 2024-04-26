Kütahya’da üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen anne-oğul tutuklandı | Video
Kütahya’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsü içerisinde yapılan kontrollerde, üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen Azerbaycanlı anne-oğul tutuklandı.
Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:25
Kütahya’da üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen anne-oğul tutuklandı | Video 26.04.2024 | 11:38
03:20
Motosikletine dağ keçisi boynuzu taktı, trafikte ilgi odağı oldu | Video 26.04.2024 | 11:02
01:52
Trabzon'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 6 gözaltı | Video 26.04.2024 | 11:04
02:14
Ayı saldırılarından bıktı, çareyi ayıya not yazmakta buldu | Video 26.04.2024 | 11:03
05:40
Yavru kediyi ezdi ardından yoluna devam etti! O anlar kamerada | Video 26.04.2024 | 10:54
05:44
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 26 Nisan 2024 Cuma atv izle! | Video 26.04.2024 | 11:00
00:41
Adana'da kadın yolcu otobüsten böyle düştü! | Video 26.04.2024 | 10:56
00:12
Yeni doğan buzağıya ‘babyshower’ yaptılar | Video 26.04.2024 | 10:27
04:09
00:46
Kartal'da kadın cinayeti: Ailesini arayıp 'intihar etti' dedi | Video 26.04.2024 | 10:10
00:58
Otobüste tek oturmak isteyen şahıs ortalığı birbirine kattı | Video 26.04.2024 | 10:10
00:41
00:46
Kartal'da kadın cinayeti! Ailesini arayıp 'intihar etti' dedi | Video 26.04.2024 | 09:38
03:19
Ümraniye'de virajı alamayarak kaza yapan polis memuru şehit oldu | Video 26.04.2024 | 09:23
01:13
Sağlık çalışanı iki kadın darp ve gasptan tutuklandı | Video 26.04.2024 | 09:26
01:44
01:30
00:48
Adana'da feci olay! Kapısı açık seyreden otobüsten böyle düştü | Video 26.04.2024 | 09:12
02:05
Gaziantep'te esrarengiz patlama sesi korku ve paniğe neden oldu | Video 26.04.2024 | 08:48