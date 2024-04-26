Adana'da feci olay! Kapısı açık seyreden otobüsten böyle düştü | Video
Adana'da kapısı açık seyreden otobüsten düşen kadın ağır yaralanırken o anlar ise saniye saniye kaydedildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:48
Adana'da feci olay! Kapısı açık seyreden otobüsten böyle düştü | Video 26.04.2024 | 09:12
02:05
Gaziantep'te esrarengiz patlama sesi korku ve paniğe neden oldu | Video 26.04.2024 | 08:48
01:30
03:00
Havza'da 2 katlı ahşap ev ve depo alevlere teslim oldu | Video 26.04.2024 | 08:50
03:18
Fatih'te 4 katlı binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi | Video 26.04.2024 | 08:50
01:01
Drift atan 3 sürücüye ceza yağdı | Video 26.04.2024 | 08:48
00:57
02:30
Konya'da antikacılar dernek başkanının akıma kapılma anı kamerada 25.04.2024 | 16:51
00:51
Ankara'da fabrikada yangın paniği | Video 25.04.2024 | 16:21
01:03
Avcılar'da kaldırım çöktü, bina boşaltıldı | Video 25.04.2024 | 15:44
01:21
Marmaris’te açıkta demirleyen gezi teknesi battı | Video 25.04.2024 | 15:44
04:17
11 bin Euro fiyatındaki güvercini çelik kulübelerde besliyor | Video 25.04.2024 | 15:44
02:23
Dilan ve Engin Polat hakkında ara karar: Tutukluluk devam | Video 25.04.2024 | 15:44
02:49
Banu Parlak, Dilan Polat davasının çıkışında konuştu | Video 25.04.2024 | 15:48
00:46
Siber polisinden müstehcenlik operasyonu: 3 gözaltı | Video 25.04.2024 | 14:45
01:32
Kahreden kaza kamerada: Anne öldü, 9 yaşındaki kızı ağır yaralı | Video 25.04.2024 | 13:58
01:30
İspir’de iki grup arasında bıçaklı ve sopalı kavga kamerada | Video 25.04.2024 | 14:05
00:29
01:32
Kahreden kaza kamerada: Baba öldü, 9 yaşındaki kızı ağır yaralı | Video 25.04.2024 | 14:07