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Video Yaşam Otobüste tek oturmak isteyen şahıs ortalığı birbirine kattı | Video
Otobüste tek oturmak isteyen şahıs ortalığı birbirine kattı | Video

Otobüste tek oturmak isteyen şahıs ortalığı birbirine kattı | Video

26.04.2024 | 10:10

Kadıköy'de otobüs koltuğunda tek oturmak isteyen şahıs, yanına başka bir yolcunun gelmesiyle sinirlenerek taşkınlık çıkardı. Durumdan rahatsız olan diğer yolcular şahsı dışarı attı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Kadıköy'de yaşandı. İddiaya göre, Kadıköy'de İETT otobüsüne binen bir şahıs, otobüsün koltuğunda tek oturmak istedi. Yanındaki koltuğa başka bir yolcunun oturmasıyla birlikte sinirlenen şahıs diğer yolcuyla tartışmaya başladı. Tartışmadan rahatsız olan otobüsteki diğer yolcular, taşkınlık çıkaran şahsı dışarıya çıkarmak istedi. Sinir krizi geçiren şahıs kendisini dışarıya çıkarmak isteyen kişilere tekmeyle saldırdı. Fazla dayanamayan şahıs diğer yolcuların da müdahalesiyle dışarıya çıkarıldı. Bir süreliğine duran İETT otobüsü seferine devam etti.
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