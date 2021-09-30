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Giriş Tarihi: 30.9.2021 20:17

Fatih'te otomobil alev alev yandı!

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Fatih’te otomobil alev alev yandı!

Fatih Aksaray'da seyir halinde olan bir otomobil, on kısmında çıkan yangın nedeniyle alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, 19.45 sıralarında Fatih Aksaray Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinden Yenikapı istikametine girmekte olan bir otomobilin on kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Sürücüsünün otomobili durdurması sonrasında otomobil bir onda yanmaya başladı.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ


İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü. Otomobilde hasar .ekrana geldi. Polis ekipleri müdahale sırasında tedbir amaçlı caddeyi trafiğe kapattı. Çalışmaların ardından cadde tekrar trafiğe açıldı.

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Fatih'te otomobil alev alev yandı!
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