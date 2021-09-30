Fatih’te otomobil alev alev yandı!

Olay, 19.45 sıralarında Fatih Aksaray Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinden Yenikapı istikametine girmekte olan bir otomobilin on kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Sürücüsünün otomobili durdurması sonrasında otomobil bir onda yanmaya başladı.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ



İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü. Otomobilde hasar .ekrana geldi. Polis ekipleri müdahale sırasında tedbir amaçlı caddeyi trafiğe kapattı. Çalışmaların ardından cadde tekrar trafiğe açıldı.