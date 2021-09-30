Video Haber Fatih'te otomobil alev alev yandı | Video
Fatih'te otomobil alev alev yandı | Video

Fatih'te otomobil alev alev yandı | Video

30.09.2021 | 20:21

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Fatih Aksaray'da seyir halinde olan bir otomobil, on kısmında çıkan yangın nedeniyle alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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