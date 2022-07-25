22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? 25 Temmuz canlı altın fiyatları ile 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

22 ayar bilezik fiyatı canlı rakamlar ile sorgulanıyor. Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan alınan verilerle belli olan altın fiyatları gram başta olmak üzere tüm birimlerde araştırılıyor. "22 ayar bilezik ne kadar, düştü mü yükseldi mi" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, 25 Temmuz 22 ayar bilezik ne kadar? İşte cevaplar…
ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 25 TEMMUZ 2022
Geçtiğimiz günlerde ani iniş çıkışlar yaşayan altın fiyatları hareketli seyretmeye devam ediyor.
25 Temmuz 2022 altının gram fiyatı 988 TL'den satış işlemi görüyor. Çeyrek altın fiyatı ise 1.645 lira satışla grafikte yer edindi.
Peki, 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
22 AYAR BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?
ALIŞ: 904,42 TL
SATIŞ: 937,41 tl
ALTIN FİYATLARI NE OLUR?
FED faiz kararı sonrası ONS Altında yaşanan dalgalanmalar gram, çeyrek ve 22 ayar bilezik başta olmak üzere tüm altın fiyatlarında etkisini gösteriyor.
Bu sene inişli çıkışlı bir grafikte seyreden altın fiyatları canlı ve anlık rakamlarla sorgulanmaya devam ediyor. Altının sene sonuna kadar bu şekilde ilerlemesi öngörülüyor.
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