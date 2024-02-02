250 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdiler… Piyasa değeri 10 milyon lira…

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Başakşehir, Silivri, Sultangazi, Pendik ve Sultanbeyli İlçeleri'nde peş peşe yedi ayrı "Akaryakıt Kaçakçılığı" operasyonu düzenledi. Piyasadan topladıkları atık madeni yağları, yanıcı özelliğe sahip solvent, tiner ve akaryakıt türevi ürünlerle karıştırarak işleme tabi tutan ve elde ettikleri "10 Numara Yağ" olarak adlandırılan kaçak akaryakıtları satarak piyasaya süren yedi kişi yakalanarak gözaltına alındı. Piyasa değeri yaklaşık milyon lira olan 250 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.