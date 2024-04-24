Adana’daki kazada yürek burkan detay... 3 çocuğunu da o kazada kaybetti, cenazelerine bile katılamadı

Mardin'den aldığı mevsimlik işçileri Manisa'ya götürmekte olan minibüs aracının Pazartesi günü Adana'da sabahın erken saatlerinde virajı alamayarak uçuruma yuvarlanması sonucu yaşanan trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükselirken bunlardan 3'ünün kardeş diğerinin ise amcalarının oğlu olduğu öğrenildi. Ölenlerin aileleri, akrabaları ve sevdikleri elim kaza nedeniyle perişan olurken kulakları yaralılardan gelecek iyi haberde.

AİLENİN TÜM ERKEK ÇOCUKLARI KAZADA ÖLDÜ

Yaşanan trafik kazasında minibüste bulunan mevsimlik işçilerin uzun yaz mevsimi boyunca bağ-bahçe ve tarlalarda çalışacak olması nedeniyle ailece gittikleri belirlenirken araçta eşi ve 3 erkek çocuğu ile bulunan mevsimlik tarım işçisi Ramazan Çakıl'ın kazada 3 erkek çocuğunu da kaybettiği öğrenildi.

ÇOCUKLARININ CENAZESİNE KATILAMADILAR

Aslen Derik ilçesinden olan Ramazan Çakıl ve diğer akrabaları daha fazla iş imkanı olması nedeniyle yıllar önce Kızıltepe ilçesine taşındığı ve burada yaşamını sürdürürken yaz aylarında ise diğer akraba fertleri ile ailece mevsimlik tarım işçiliği için batı illerine gittikleri, bu yılda Çakıl ailesi ve diğer aileler yaşayacaklarından habersiz Manisa'ya gitmek üzere yola çıktıktan bir süre sonra bindikleri minibüs Adana il sınırlarında uçuruma yuvarlanarak yanması sonucu Ramazan Çakıl'ın çocukları 5 Yaşındaki Bünyamin Çakıl, 10 yaşındaki Abdullah Çakıl ve 20 yaşındaki Zeynettin Çakıl ile kardeşinin oğlu 13 yaşındaki yeğeni Serkan Çakıl ve 18 yaşındaki Zozan Sakin kazada hayatlarını kaybetti.

Trafik kazası geçiren minibüste ailesi ve çocukları ile bulunan mevsimlik tarım işçisi Ramazan Çakıl ve eşinin kazada ayaklarının kırıldığı ve hastanede tedavi altında oldukları için Kızıltepe ilçesine getirilerek Akdoğan yolu üzerinde bulunan mezarlıkta toprağa verilen çocuklarının cenazesine katılamadıkları belirtildi.