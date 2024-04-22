Tarım işçilerini taşıyan minibüs uçurma düştü: 3 ölü, 18 yaralı

Adana'nın Karaisalı ilçesinde tarım işçisi taşıyan bir minibüs, seyir halindeyken kontrolden çıkıp uçurumdan düştü. Kaza sonrası alev alan minibüsteki 3 kişi öldü, 7'si çocuk 18 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kazada hafif yaralanan minibüs şoförünü gözaltına aldı.
UÇURUMA YUVARLANDI
Kaza, sabaha karşı ilçeye bağlı Gildirli Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre; Manisa'nın Salihli ilçesine gitmek için yola çıkan mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şoförü Mustafa Akfırat, direksiyon hâkimiyetini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Araç, alev alarak yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.