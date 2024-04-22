Tarım işçilerini taşıyan minibüs uçurma düştü: 3 ölü, 18 yaralı

UÇURUMA YUVARLANDI

Kaza, sabaha karşı ilçeye bağlı Gildirli Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre; Manisa'nın Salihli ilçesine gitmek için yola çıkan mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şoförü Mustafa Akfırat, direksiyon hâkimiyetini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Araç, alev alarak yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.