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Giriş Tarihi: 22.4.2024 09:38 Son Güncelleme: 22.4.2024 09:43

Tarım işçilerini taşıyan minibüs uçurma düştü: 3 ölü, 18 yaralı

Adana’da uçuruma devrilen minibüsün yanması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 7’si çocuk 18 kişi yaralandı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Tarım işçilerini taşıyan minibüs uçurma düştü: 3 ölü, 18 yaralı

Adana'nın Karaisalı ilçesinde tarım işçisi taşıyan bir minibüs, seyir halindeyken kontrolden çıkıp uçurumdan düştü. Kaza sonrası alev alan minibüsteki 3 kişi öldü, 7'si çocuk 18 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kazada hafif yaralanan minibüs şoförünü gözaltına aldı.

UÇURUMA YUVARLANDI

Kaza, sabaha karşı ilçeye bağlı Gildirli Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre; Manisa'nın Salihli ilçesine gitmek için yola çıkan mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şoförü Mustafa Akfırat, direksiyon hâkimiyetini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Araç, alev alarak yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ŞOFÖR GÖZALTINDA

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Sağlık ekipleri minibüsteki 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan 7'si çocuk 18 kişi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen minibüs şoförü Mustafa Akfırat tedavisinin ardından gözaltına alındı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

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Tarım işçilerini taşıyan minibüs uçurma düştü: 3 ölü, 18 yaralı
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