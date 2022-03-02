3 yıllık tacizin sonu cinayetle bitti! Acılı baba SABAH’a konuştu: Kızımı kaçırmak için adam tuttu





Sonra kızımla yeniden konuştum. Kendisi doğruladı, rahatsız ettiğini söyledi. Tehdit ettiği için korkmuş, bize bir şey söyleyememiş. Sonra biz toplandık, adamla konuştuk. Orada arbede çıktı. Bir daha yapma dedik. Bizim köylümüz. Akıllanmıştır, dedik ama sonra yine tehditler etmeye başlamış. Bizden korktuğu içinde söylememiş. Kızımı kaçırmak için adam tutmuş. Gördüğünüz yerde arabaya atın getirin demiş. Bundan dolayı da kızım yanında bıçak taşıyormuş" dedi.