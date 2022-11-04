30 milyonluk soygun! Padişah 2. Abdülhamid tuğralı gümüş tepsi çalındı

İstanbul Beşiktaş'ta yaşayan 70 yaşındaki ev hanımı N.A. yaz tatili için şehir dışına çıktı. Eve döndüğünde ise hayatının şokunu yaşadı. N.A., 1800'lü yıllarında Padişah II. Abdülhamid tarafından büyük dedesine ziyaret esnasında hediye edilen değeri yaklaşık 5 Milyon TL olan tuğralı gümüş tepsinin yerinde olmadığını fark etti.



20 MİLYONLUK TAKISI ÇALINDI

Telaşla evini kontrol etmeye başlayan N.A., ailesinden yadigar gümüş çay setinin, gümüş vazolarının ve antika eşyalarının da çalınmış olduğunu gördü. Yatak odasında bulunan kasayı kontrol etmek istediğinde ise anahtarı koyduğu yerde bulamadı. Bunun üzerine çilingire çağıran N.A., kasasını açtırdı. Kasasında muhafıza ettiği değerleri yaklaşık 20 Milyon TL olan ünlü marka pırlanta taşlı saatinin, lüks marka altın saat, iki yakut yüzük, iki adet pırlanta tektaş ve birkaç yakut küpenin kasada olmadığını tespit etti.