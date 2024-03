4 asırlık iftar sofrası

Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi ve Külliyesi yaklaşık 4 asırdır Türkiye'nin manevi duraklarından biri olmaya devam ediyor. Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi ve Külliyesi, özellikle ramazan ayında vatandaşlarının akınına uğradı.Tekke ilk kurulduğu 16. yüzyılın sonlarından günümüze Türkiye'nin önemli manevi duraklarından biri haline geldi. Aziz Mahmud Hüdayi'nin türbesini ziyaret eden vatandaşlar burada dertlerden kurtuluş için Allah'a dua ederken türbenin hemen yanında bulunan camide ise namazlarını eda ediyor. Manevi ikliminin yanında büyük bir iyilik hareketi haline de gelen Aziz Mahmud Hüdayi türbesi aynı alan içinde yer alan külliyede ihtiyaç sahibi insanlar için her bir düşünüldü. Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'nın kapısını çalan bir ihtiyaç sahibine berber ve banyo hizmeti sunularak temiz kıyafet veriliyor. Vakıftaki aşevinde yemek ihtiyacı gideriliyor. Ramazan ayı boyunca da vakıfta her akşam yaklaşık bin 200 kişiye iftar veriliyor. Herkese kapısı açık olan vakıf, gerek ziyaret için gelenleri gerekse herhangi bir ihtiyaç için gelenleri, 'Edep ile gelen lütuf ile uğurlanır' düsturuyla ağırlıyor.Aziz Mahmud Hüdayi Cami İmam Hatibi Fatih Kılıçoğlu, "Camimiz Aziz Mahmud Hüdayi Cami, sadece Ramazan da değil senenin her günü yoğunluk yaşıyor. Burası Eyüpsultan Hazretlerinden sonra en fazla ziyaret alan camimizdir. Cuma günleri namaz sonrası Kuran-ı Kerim okuyup dua ediyoruz. Ramazan'da 3 yıldır hatimle teravih namazını kılıyoruz." dedi.Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi ve Külliyesi'ndeki hizmetler hakkında bilgi veren idari amir Ömer Arık; "1985'te kuruldu ancak Hüdayi Hazretleri 1589- 1595 yılları arasında Üsküdar'da aşevini tesis etmiştir. Aşevi yaklaşık 4 asırdır hizmetini sürdürüyor. Günümüzde de vakfın destekçileri sayesinde Ramazan'da bin 200 kişilik yemek çıkıyor.