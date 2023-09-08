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Giriş Tarihi: 8.9.2023 06:54 Son Güncelleme: 8.9.2023 07:07

4 hastanın ölümünden yargılanıyor! Sabıkalı doktor hayatını kararttı: "Ömrümü elimden aldı"

İzmir Aliağa'da kurumsal bir firmada müdür olan, evli ve 2 çocuk annesi Hülya Güneri (56), 1,5 yıl önce ilerleyen diyabet hastalığı için İstanbul'daki Özel Etiler Hastanesi'nde 4 hastasının ölümünden sorumlu olarak yargılanan ve bir hemşireye tacizden 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Prof. Dr. Alper Çelik'e ameliyat oldu. Ameliyatta midesi, bağırsakları zarar gören ve ameliyat sonrası enfeksiyon kapan Güneri, günden güne fenalaştı. 1,5 yılda 4 ameliyat geçiren Güneri'ye içeriden 400, dışarıdan 18 dikiş atıldı.

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4 hastanın ölümünden yargılanıyor! Sabıkalı doktor hayatını kararttı: Ömrümü elimden aldı

İstanbul'da Etiler'deki özel bir hastanede ameliyat olan Hülya Güneri, operasyon sonrasında yaşadıkları nedeniyle ölümle burun buruna geldiğini belirterek, Prof. Dr. Alper Çelik ve hastane hakkında şikayetçi oldu.

İzmir Aliağa'da kurumsal bir firmada müdür olan çalışan 2 çocuk annesi Hülya Güneri(56), yaklaşık 1,5 yıl önce diyabete bağlı rahatsızlıkları artınca hastane aramaya başladı.



Tedavi için en son İstanbul Etiler'deki özel bir hastaneyi tercih eden Hülya Güneri, Prof. Dr. Alper Çelik tarafından ameliyat edildi. Ameliyatın ardından İzmir'e dönen Hülya Güneri'nin önce kasık bölgesinden enfeksiyona bağlı akıntı başladı.



Günden güne artan akıntı durmadı. Uzun uğraşların ardından ulaştığı hastane, kendisini Alper Çelik'in İzmir'de tanıdığı olan başka bir özel hastaneye yönlendirdi.

Sorunlarına burada da çözüm bulamayan Hülya Güneri, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne gitti ve gerçek burada ortaya çıktı. Güneri'nin ameliyat sırasında midesinin bir kısmının da kesildiği, bağırsaklarında ise emilim yapan bölümünün kesildiği anlaşıldı.



Bunun üzerine tekrar İstanbul'daki hastaneye giden Hülya Güneri, büyük bir problem olmadığı söylenmesine rağmen 20 günde 3 farklı ameliyata alındı. Ameliyatlarla vücuduna iç organlardan 400, karnından ise 18 dikiş atıldı.



Yeniden taburcu olan Güneri, ameliyat sonrası sorunlarına çare bulamadı. Rahatsızlıkları ise günden günde daha arttı. Ameliyatların ardından yaklaşık 1,5 yıl geçti.



Güneri, her ay B12 iğnesi vurularak, 3 ayda bir demir eksikliğine bağlı kan alarak yaşamına devam ederken hayat kalitesi de düştü. Uzun süre ayakta duramaz, çalışamaz, uzun konuşamaz hale geldi.



"HAYATIMI ELİMDEN ALDI"

Prof. Dr. Alper Çelik hakkında Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Hülya Güneri'nin hukuk mücadelesi sonuçsuz kaldı. Yeniden suç duyurusunda bulunacağını kaydeden Güneri, "O hastanedeki ameliyat hayatımı kararttı.



Uzun süre ayakta kalamıyorum, çalışamıyorum. Konuşmakta güçlük çekiyorum. Narkoz nedeniyle saçlarım döküldü. Geri dönüşü olmayan çaresiz bir yola soktu beni. Hayat kalitem fazlasıyla düştü. Resmen hayatımı elimden aldı.



Yaptıkları yanına kalsın istemiyorum. Ölümüne neden olduğu, mağdur ettiği, çok fazla hastası var. Ben de onlardan biriyim. Bu doktor cezasını çekmeli." dedi.

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4 hastanın ölümünden yargılanıyor! Sabıkalı doktor hayatını kararttı: "Ömrümü elimden aldı"
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