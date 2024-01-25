4 silahla aile katliamı

Ege Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan ve bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Doç. Dr. Yusuf Yılmaz (38), dün sabah saat 09.30 sıralarında, boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi İzmir Katip Çelebi öğretim görevlisi Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz'ın yaşadığı Bornova'daki evin önüne geldi. Sokakta beklemeye başlayan Yusuf Yılmaz, bir süre sonra evden çıkan eşi Derya Uzelli Yılmaz (38), kızı Linda Yılmaz (4) ve kayınvalidesi Dilek Uzelli'ye (61) tabancayla ateş etti. Yılmaz daha sonra aynı silahla kendini başından vurdu.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polisler Linda Yılmaz, Dilek Uzelli ve Yusuf Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan Derya Uzelli Yılmaz ise ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin incelemesinde, üzerinden 4 ruhsatsız tabanca çıkan Yusuf Yılmaz'ın olası tutukluluk durumunda diğer silahları kullanmayı amaçladığının değerlendirildiği belirtildi. Çiftin boşanma sürecinin çekişmeli geçtiği ve çocuğun velayeti konusunda aralarında anlaşmazlık olduğu, Yusuf Yılmaz hakkında 4 uzaklaştırma tedbirinin bulunduğu belirtildi. Yusuf Yılmaz'ın kanser tedavisi için yurtdışına gidip geldiği de öğrenildi.